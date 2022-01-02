Чи будуть продовжені COVID-сертифікати у “Дії” — роз’яснення МОЗ

https://racurs.ua/ua/n165225-chy-budut-prodovjeni-covid-sertyfikaty-u-diyi-roz-yasnennya-moz.html

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Тему терміну дії COVID-сертифікатів в Україні прокоментував головний санітарний лікар Ігор Кузін. З його слів, у середині січня з’явиться фінальна модель механізму продовження дії сертифікатів від коронавірусу в державному застосунку «Дія». У Міністерстві охорони здоров’я також планують перевипускати сертифікати.

Найімовірніше, з 15 січня з’явиться фінальна модель, як будуть продовжені сертифікати в «Дії». Технічна можливість є: термін дії буде продовжено шляхом перевипуску сертифікату, — зазначив Кузін в інтерв’ю «Суспільному».

Чиновник додав, що зараз все опрацьовується технічно. Також Кузін пояснив, що додаткова (бустерна) доза вакцини від коронавірусу не впливатиме на продовження терміну дії сертифікату про вакцинацію.

Кузін вказав, що громадянин, який фактично отримав три щеплення має рівень імунного захисту як у звичайної здорової людини після двох доз щеплення. З іншого боку — бустерна доза допомагає поновити як захисний титр антитіл, так і забезпечити більш ефективний захист. Отримання такої дози призводить до продовження терміну дії сертифікату на 270 днів.

Зараз вона рекомендована для введення медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового курсу щеплення. Аби отримати бустерну дозу вакцини, пацієнт повинен звернутися до свого профільного лікуючого лікаря: онколога, інфекціоніста і після цього звернутися до пункту щеплення. Рекомендуються мНРК-вакцини, тобто або Pfizer або Moderna.