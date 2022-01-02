Будут ли продлены COVID-сертификаты в “Дії” - разъяснение Минздрава

https://racurs.ua/n165225-budut-li-prodleny-covid-sertifikaty-v-diyi-razyasnenie-minzdrava.html

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Тему действия COVID-сертификатов в Украине прокомментировал главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, в середине января появится финальная модель механизма продления действия сертификатов от коронавируса в государственном приложении «Дія». В Министерстве здравоохранения планируют перевыпускать сертификаты.

Скорее всего, с 15 января появится финальная модель, как будут продлены сертификаты в «Дії». Техническая возможность есть: срок действия будет продлен путем перевыпуска сертификата, — отметил Кузин в интервью «Суспільному».

Чиновник добавил, что сейчас все прорабатывается технически. Также Кузин пояснил, что дополнительная (бустерная) доза вакцины от коронавируса не повлияет на продление срока действия сертификата о вакцинации.

Кузин указал, что гражданин, который фактически получил три прививки, имеет уровень иммунной защиты как у обычного здорового человека после двух доз вакцины. С другой стороны, бустерная доза помогает восстановить как защитный титр антител, так и обеспечить более эффективную защиту. Получение такой дозы приводит к продлению срока действия сертификата на 270 дней.

Сейчас она рекомендована для введения медицинским работникам и работникам домов интернатного типа после шести месяцев завершения базового прививочного курса. Чтобы получить бустерную дозу вакцины, пациент должен обратиться к своему профильному лечащему врачу: онкологу, инфекционисту и после этого прийти в пункт прививки. Рекомендуются мНРК-вакцины: Pfizer или Moderna.