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Ракурс
Почти 100 смертей и две тысячи COVID-инфицирований обнаружили 1 января

Почти 100 смертей и две тысячи COVID-инфицирований обнаружили 1 января

2 янв 2022, 08:59
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Коронавирус в Украине по состоянию на утро 2 января подтвердили у 1 тыс. 863 пациентов. Об этом в воскресенье сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За сутки 1 января в Украине зафиксировано 1 тыс. 863 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, — говорится в сообщении.

Динаміка коронавірусу в Україні / РНБО

Также за минувшие сутки зафиксировано 98 летальных исходов. За все время пандемии в Украине заболело более 3,6 млн. граждан, умерло в результате осложнений от СOVID-19 — 96 тыс. 187 пациентов.

Из заболевших за минувшие сутки:

  1. детей — 108,

  2. медработников — 12.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Киеве (277),

  • Житомирской области (127),

  • Львовской области (115),

  • Тернопольской области (110),

  • Полтавской области (100).


Напомним, в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 289 млн человек. Ковид унес жизни 5,4 млн человек. «Лидеры» по количеству инфицированных остаются США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Источник: Ракурс


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