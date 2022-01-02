Почти 100 смертей и две тысячи COVID-инфицирований обнаружили 1 января

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Ракурс

Коронавирус в Украине по состоянию на утро 2 января подтвердили у 1 тыс. 863 пациентов. Об этом в воскресенье сообщает Министерство здравоохранения Украины.

За сутки 1 января в Украине зафиксировано 1 тыс. 863 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, — говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки зафиксировано 98 летальных исходов. За все время пандемии в Украине заболело более 3,6 млн. граждан, умерло в результате осложнений от СOVID-19 — 96 тыс. 187 пациентов.

Из заболевших за минувшие сутки:

детей — 108, медработников — 12.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Киеве (277),

Житомирской области (127),

Львовской области (115),

Тернопольской области (110),

Полтавской области (100).



Напомним, в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 289 млн человек. Ковид унес жизни 5,4 млн человек. «Лидеры» по количеству инфицированных остаются США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.