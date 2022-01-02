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Майже 100 смертей і дві тисячі COVID-інфікувань виявили 1 січня

Майже 100 смертей і дві тисячі COVID-інфікувань виявили 1 січня

2 січ 2022, 08:59
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Коронавірус в Україні станом на ранок 2 січня підтвердили у 1 тис 863 пацієнтів. Про це у неділю повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

За добу 1 січня в Україні зафіксовано 1 тис. 863 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, — йдеться у повідомленні.

Динаміка коронавірусу в Україні / РНБО

Також за минулу добу зафіксовано 98 летальних випадків. За весь час пандемії в Україні захворіло понад 3,6 млн громадян, померло внаслідок ускладнень від СOVID-19 — 96 тис. 187 пацієнтів.

Із захворілих за минулу добу:

  1. дітей — 108,

  2. медпрацівників — 12.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

  • Києві (277),

  • Житомирській області (127),

  • Львівській області (115),

  • Тернопільській області (110),

  • Полтавській області (100).


Нагадаємо, у світі коронавірусною хворобою COVID-19 захворіло вже понад 289 млн осіб. Ковід забрав життя 5,4 млн осіб. «Лідери» за кількістю інфікованих залишаються США, Індія, Бразилія, Велика Британія і Росія.

Джерело: Ракурс


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