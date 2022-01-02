Умову завершення COVID-пандемії у 2022 році назвали у ВООЗ

https://racurs.ua/ua/n165213-umovu-zavershennya-covid-pandemiyi-u-2022-roci-nazvaly-u-vooz.html

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Умову завершення COVID-пандемії у 2022 році назвали у Всесвітній організації охорони здоров’я. За словами глави ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса, пандемію можна буде подолати вже цьогоріч, якщо країни світу спільно протистоятимуть їй.

При цьому очільник ВООЗ у своїй новорічній заяві застеріг світ від «вузького націоналізму та створення надмірних запасів вакцин», пише ВВС.

Гебреєсус переконаний, що несправедливість у розподілі вакцин серед країн світу збільшує ризик еволюції коронавірусу. На думку представника ВООЗ, подібний підхід створив ідеальні умови для поширення штаму «Омікрон».

Якщо ми покінчимо з нерівністю, то покладемо край і пандемії, — наголосив Гебреєсус.



Нагадаємо, ВООЗ неодноразово критикувала багаті держави, які останнім часом пропонують своїм громадянам бустерні щеплення, тоді як у низці регіонів світу значна частина населення не отримала навіть першої дози вакцини від коронавірусу.

За останніми даними, у світі від COVID-19 померли майже 5,46 млн осіб.