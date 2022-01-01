Котячий Новий рік відзначають 2 січня. Фото: goodfon.ru

https://racurs.ua/ua/n165212-den-v-yaznya-ta-kotyachyy-novyy-rik-vidznachaut-2-sichnya.html

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Православна церква 2 січня відзначає передсвяття Різдва Христового. Віряни вшановують пам’ять Ігнатія Богоносця, праведного протоієрея і чудотворця Іоанна Кронштадтського.

На честь цих святих в храмах служать молебні та влаштовують хресні ходи. Велику увагу цього дня намагалися приділити захисту будинків від злих сил. Також господині починали готуватися до святкування Різдва — прибирали в будинках, запасалися продуктами, фарбували меблі та стіни. Також вчили колядки та пісні.

Народні прикмети на 2 січня:

Хмари йдуть проти вітру — піде сніг.

На деревах іній — погода буде ясною.

Зоряне небо віщує багатий урожай впродовж усього року.

Синиці голосно щебечуть — будуть довгі й холодні дні.

У світі 2 січня відзначають День долі. Цього дня прийнято прокинутися рано, вмитися, одягтися в одяг, приготовлений напередодні, поснідати і провести день так, як душа забажає. Також 2 січня відзначають День нових ідей, День наукової фантастики, День штату Джорджія в США. Крім того, 2 січня відзначають Котячий новий рік. Ця ідея виникла в 2016 році в США. Том і Рут Рой хотіли, щоб у кішок був своє особливе новорічне свято.

2 січня в історії:

1788 рік — Джорджія стала 4-им штатом Сполучених Штатів Америки.

1839 рік — Луї Даґер зробив першу фотозйомку Місяця.

1843 рік — у Дрездені відбулася перша постановка опери Ріхарда Вагнера «Летючий голландець».

1870 рік — Почалося спорудження Бруклінського мосту.

1944 рік — перше бойове застосування гелікоптерів: три машини конструктора Сікорського взяли участь у супроводі британського атлантичного конвою.

Нагадаємо, у 2021 році президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування ще одного державного свята. З 2022 року в Україні щорічно 28 липня відзначатимуть День державності.