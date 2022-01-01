Кошачий новый год отмечают 2 января. Фото: goodfon.ru

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Православная церковь 2 января отмечает предпразднство Рождества Христова. Верующие чтят память Игнатия Богоносца, праведного протоиерея и чудотворца Иоанна Кронштадтского.

В честь этих святых в храмах служат молебны и устраивают крестные ходы. Большое внимание в этот день старались уделить защите домов от злых сил. Также хозяйки начинали готовиться к празднованию Рождества — убирали в домах, запасались продуктами, красили мебель и стены. Также учили колядки и песни.

Народные приметы на 2 января:

Облака идут против ветра — пойдет снег.

На деревьях иней — погода будет ясной.

Звездное небо предвещает богатый урожай на протяжении всего года.

Синицы громко щебечут — будут долгие и холодные дни.

В мире 2 января отмечают День судьбы. В этот день принято проснуться рано, умыться, одеться в одежду, приготовленную накануне, позавтракать и провести день так, как душа пожелает. Также 2 января отмечают День новых идей, День научной фантастики, День штата Джорджия в США. Кроме того, 2 января отмечают кошачий Новый год. Эта идея возникла в 2016 году в США. Том и Рут Рой хотели, чтобы у кошек был свой особый новогодний праздник.

2 января в истории:

1788 год — Джорджия стала 4-ым штатом Соединенных Штатов Америки.

1839 год — Луи Дагер сделал первую фотосъемку Луны.

1843 год — в Дрездене состоялась первая постановка оперы Рихарда Вагнера «Летучий голландец».

1870 год — началось сооружение Бруклинского моста.

1944 год — первое боевое применение вертолетов: три машины конструктора Сикорского приняли участие в сопровождении британского атлантического конвоя.

Напомним, в 2021 году президент Владимир Зеленский подписал указ о начале еще одного государственного праздника. С 2022 года в Украине ежегодно 28 июля будут отмечать День государственности.