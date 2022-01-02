Условие завершения COVID-пандемии в 2022 году назвала ВОЗ

https://racurs.ua/n165213-uslovie-zaversheniya-covid-pandemii-v-2022-godu-nazvala-voz.html

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Условие завершения COVID-пандемии в 2022 году назвали во Всемирной организации здравоохранения. По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреесуса, пандемию можно будет преодолеть уже в этом году, если страны мира будут совместно противостоять ей.

При этом глава ВОЗ в своем новогоднем заявлении предостерег мир от «узкого национализма и создания чрезмерных запасов вакцин», пишет BBC.

Гебреесус убежден, что несправедливость в распределении вакцин среди стран мира увеличивает риск эволюции коронавируса. По мнению представителя ВОЗ, подобный подход создал идеальные условия для распространения штамма «Омикрон».

Если мы покончим с неравенством, то положим конец и пандемии, — подчеркнул Гебреесус.



Напомним, ВОЗ неоднократно критиковала богатые государства, которые в последнее время предлагают своим гражданам бустерные прививки, в то время как во многих регионах мира значительная часть населения не получила даже первую дозу вакцины от коронавируса.

По последним данным, в мире от COVID-19 умерло почти 5,46 млн человек.