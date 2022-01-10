https://racurs.ua/n165492-srok-deystviya-covid-sertifikatov-sokratyat-minzdrav.html

Ракурс

COVID-сертификаты будут действовать всего девять месяцев — такое решение Украина вводит вслед за Евросоюзом.

Соответствующее решение может быть принято уже на этой неделе. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в эфире телеканала «1+1».

В ЕС это решение вступит в силу 1 февраля — срок действия сертификата будет составлять 270 дней.

Как известно, ранее в ЕС приняли решение, что сертификаты о полной вакцинации будут действовать девять месяцев. Чтобы продолжить действие документа о вакцинации, необходимо ввести бустерную дозу вакцины. С 6 января Украина разрешила бустерную дозу вакцины для всех, кто раньше вакцинировался от COVID-19. Бустерные прививки доступны всем украинцам в возрасте от 18 лет независимо от того, какой вакциной они прививались.

Бустерная доза вакцины должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса «Омикрон». Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам — Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек. Рекомендуемый период введения такой дозы вакцины — от шести до девяти месяцев после получения второй прививки от COVID-19.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинские COVID-сертификаты вакцинации от коронавируса признали еще шесть стран мира, среди них три популярных у туристов из нашей страны.