В деле фейковых COVID-сертификатов в Киеве изъяли списки «клиентов»

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Ракурс

В Киеве разоблачили очередную схему фейковой вакцинации от COVID-19, организованную врачами и работниками одной из больниц города.

«Услуги» стоили от 4 до 6 тыс. грн. Один из участников группы осуществлял поиск потенциальных клиентов, принимал от них заказы и передавал данные медицинским работникам. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Далее сведения о «вакцинации» вносили другие участники группы в электронную систему для дальнейшей загрузки на портал государственных услуг «Дія».

Деньги за фейковый сертификат люди присылали на карточку одного из участников преступления, который распределял средства между организаторами схемы.

Правоохранители провели обыски в больнице и по месту жительства работников медучреждения. Там изъяли документы, подтверждающие противоправную деятельность, а также 1,8 млн. грн.

Дело расследуют по фактам мошенничества и подделки документов (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Напомним, COVID-сертификат будет считаться действительным меньший промежуток времени, чем сейчас.