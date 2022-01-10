У справі фейкових COVID-сертифікатів в Києві вилучили списки «клієнтів»

https://racurs.ua/ua/n165491-u-spravi-feykovyh-covid-sertyfikativ-v-kyievi-vyluchyly-spysky-kliientiv.html

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У Києві викрили чергову схему фейкової вакцинації від COVID-19, яку організували лікарі та працівники однієї із лікарень міста.

«Послуги» коштували від 4 до 6 тис. грн. Один з учасників групи здійснював пошук потенційних клієнтів, приймав від них замовлення та передавав дані медичним працівникам. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Далі відомості про «вакцинацію» вносили інші учасники групи до електронної системи для подальшого завантаження на портал державних послуг «Дія».

Гроші за фейковий сертифікат люди надсилали на картку одного з учасників злочину, який розподіляв кошти між організаторами схеми.

Правоохоронці провели обшуки в лікарні та за місцем проживання працівників медзакладу. Там вилучили документи, які підтверджують протиправну діяльність, а також 1,8 млн грн.

Справу розслідують за фактами шахрайства та підроблення документів (ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України).

Нагадаємо, COVID-сертифікат буде вважатися дійсним менший проміжок часу, ніж зараз.