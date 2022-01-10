Новий прогноз щодо пандемії COVID-19 дала ВООЗ. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n165490-novyy-prognoz-schodo-pandemiyi-covid-19-dala-vooz.html

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Пандемія коронавірусу в світі у 2022 році буде складною упродовж наступних трьох місяців.

Поведінка хвороби COVID-19 полягає в тому, що він накопичується, а потім різко зростає, а потім знову спадає, а потім знову зростає. І так відбувається приблизно кожні три-чотири місяці. Про це заявив спеціальний посланець Всесвітньої організації охорони здоров’я з боротьби з пандемією COVID-19 доктор Девід Набарро, повідомляє Essex Live.

Я побоююся, що ми рухаємося через марафон, але нині немає реального способу сказати, що ми вже у кінці. Ми бачимо кінець, але нас там ще немає, — заявив фахівець.

Набарро додав, що можна відновити економіку в багатьох країнах, але владі потрібно добре планувати політику, коли відбуваються коронавірусні сплески. Зазначив, що у жодній країні немає можливості для введення серйозних обмежень, особливо в бідних країнах. Представник ВООЗ припустив, що крім штаму «Омікрон» можуть з’явитися й інші варіанти, оскільки вірус продовжує розвиватися.

За весь період пандемії у світі було виявлено понад 307,9 млн випадків зараження коронавірусом і понад 5,5 млн смертей від наслідків захворювання.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що пандемію коронавірусу можна буде подолати вже у 2022 році, якщо країни світу спільно протистоятимуть їй. В організації переконані, що несправедливість у розподілі вакцин серед країн світу збільшує ризик еволюції ковіду.

Джерело: Essex Live