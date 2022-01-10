https://racurs.ua/ua/n165489-tysyachu-zelenskogo-teper-mojna-znyaty-z-plastykovoyi-kartky-yak-otrymaty.html

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Тисячу за вакцинацію можуть отримати всі повністю вакциноваці українці, які оформили картку «єПідтримка».

Відтепер можна дістати не лише онлайн варіант, а і пластикову картку. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Видавати такі картки вже почав «Альфа-Банк» та Monobank. Щоб отримати картку в «Альфа-Банку», потрібно мати паспорт та ІПН і звернутися до будь-якого відділення банку. Картка видаватиметься новим клієнтам, яким було недоступне оформлення цифрової картки. У банку зазначають, що така карта не персоніфікована, тому видається одразу ж у відділенні.

Чинні клієнти банку, які вже мають цифрову картку для виплат, можуть отримати пластикову картку на початку лютого, дистанційно замовивши доставляння «Новою поштою», або звернувшись безпосередньо до відділення.

Алгоритм отримання пластикової картки в «Альфа-Банк»:

оформити картку у відділенні;

завантажити додаток «Дія» та у розділі «Послуги» вибрати «єПідтримка», надіслати заявку на отримання коштів та обрати картку «Альфа-Банку»;

після вибору картки в «Дії», 1000 гривень перераховується відразу ж на рахунок.

Клієнти Monobank вже від завтра, 11 січня, також можуть замовити пластик до своєї картки з доставлянням на обране відділення «Нової Пошти».

Алгоритм отримання пластикової картки в Monobank:

в останній версії програми зайти до своєї карти «єПідтримка»;

висунути карту свайпом вліво та у меню вибрати «Випустити пластикову картку»;

випуск картки безкоштовний, але необхідно сплатити тариф за доставку картки «Новою Поштою» — 50 грн.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тисячу Зеленського почали продавати на OLX ділки — платформа заявила, що видалятиме такі оголошення, оскільки вони не відповідають правилам платформи.

Джерело: РБК-Україна