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Протести в Казахстані. Фото: Зеркало
Згорілі будівлі і розруха — в мережі з’явилися фото з протестної Алматиhttps://racurs.ua/ua/n165505-zgorili-budivli-i-rozruha-v-mereji-z-yavylysya-foto-z-protestnoyi-almaty.htmlРакурс
Протести в Казахстані обернулися масштабною розрухою і великою кількістю смертей.
Сьогодні, 10 січня, оголосили Днем загальнонаціональної жалоби за загиблими під час протестів. Фото постраждалого від протестів мегаполісу потрапили в мережу.
Повідомляється, що після масштабної спецоперації з безпеки, обстановка на вулицях Алмати поступово заспокоюється. Проте життя в місті далеке від нормального.
На вулицях іноді чути поодинокі постріли, спостерігаються перебої з інтернетом, на заправках вишиковуються черги з автомобілів.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в процесі заворушень і дій силовиків в Алма-Аті було вбито не менше 13 співробітників правоохоронних органів. Точна кількість убитих протестувальників, як і раніше, не називається, проте раніше поліція повідомляла про «десятки загиблих».
Після початку так званої антитерористичної операції в країні все ще немає інтернету, працюють тільки державні канали. Припинено роботу всіх банків. Закрито аеропорти в трьох містах. Казахстан припинив в’їзд іноземних громадян у країну. Це пов’язано з введеним у країні режимом надзвичайного стану.
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