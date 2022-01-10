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Ракурс
Протести в Казахстані. Фото: Зеркало

Згорілі будівлі і розруха — в мережі з’явилися фото з протестної Алмати

10 січ 2022, 16:04
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Протести в Казахстані обернулися масштабною розрухою і великою кількістю смертей.

Сьогодні, 10 січня, оголосили Днем загальнонаціональної жалоби за загиблими під час протестів. Фото постраждалого від протестів мегаполісу потрапили в мережу.

Протести в Казахстані. Фото: Зеркало

Протести в Казахстані. Фото: ЗеркалоПовідомляється, що після масштабної спецоперації з безпеки, обстановка на вулицях Алмати поступово заспокоюється. Проте життя в місті далеке від нормального.

Протести в Казахстані. Фото: Зеркало

Протести в Казахстані. Фото: ЗеркалоНа вулицях іноді чути поодинокі постріли, спостерігаються перебої з інтернетом, на заправках вишиковуються черги з автомобілів.

Протести в Казахстані. Фото: Зеркало

Протести в Казахстані. Фото: Зеркало


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в процесі заворушень і дій силовиків в Алма-Аті було вбито не менше 13 співробітників правоохоронних органів. Точна кількість убитих протестувальників, як і раніше, не називається, проте раніше поліція повідомляла про «десятки загиблих».

Після початку так званої антитерористичної операції в країні все ще немає інтернету, працюють тільки державні канали. Припинено роботу всіх банків. Закрито аеропорти в трьох містах. Казахстан припинив в’їзд іноземних громадян у країну. Це пов’язано з введеним у країні режимом надзвичайного стану.

Джерело: Ракурс


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