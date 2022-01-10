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Ракурс
Протесты в Казахстане. Фото: Зеркало

Сгоревшие здания и разруха — в сети появились фото из протестной Алматы

10 янв 2022, 16:04
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Протесты в Казахстане обернулись масштабной разрухой и большим количеством смертей.

Сегодня, 10 января, объявили Днем общенационального траура по погибшим во время протестов. Фото пострадавшего от протестов мегаполиса попали в сеть.

Протесты в Казахстане. Фото: Зеркало

Протесты в Казахстане. Фото: Зеркало

Сообщается, что после масштабной спецоперации по обеспечению безопасности, обстановка на улицах Алматы постепенно успокаивается. Однако жизнь в городе далека от нормальной.

Протесты в Казахстане. Фото: Зеркало

Протесты в Казахстане. Фото: Зеркало

На улицах иногда слышны одиночные выстрелы, наблюдаются перебои с интернетом, на заправках выстраиваются очереди из автомобилей.

Протесты в Казахстане. Фото: Зеркало

Протесты в Казахстане. Фото: Зеркало


Напомним, ранее мы сообщали, что в ходе беспорядков и действий силовиков в Алма-Ате было убито не менее 13 сотрудников правоохранительных органов. Точное количество убитых протестующих по-прежнему не называется, однако ранее полиция сообщала о «десятках погибших».

После начала так называемой антитеррористической операции в стране все еще нет интернета, работают только государственные каналы. Прекращена работа всех банков. Закрыты аэропорты в трех городах. Казахстан прекратил въезд иностранных граждан в страну. Это связано с введенным в стране режимом чрезвычайного положения.

Источник: Ракурс


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