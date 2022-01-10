Протесты в Казахстане. Фото: Зеркало

https://racurs.ua/n165505-sgorevshie-zdaniya-i-razruha-v-seti-poyavilis-foto-iz-protestnoy-almaty.html

Ракурс

Протесты в Казахстане обернулись масштабной разрухой и большим количеством смертей.

Сегодня, 10 января, объявили Днем общенационального траура по погибшим во время протестов. Фото пострадавшего от протестов мегаполиса попали в сеть.

Сообщается, что после масштабной спецоперации по обеспечению безопасности, обстановка на улицах Алматы постепенно успокаивается. Однако жизнь в городе далека от нормальной.

На улицах иногда слышны одиночные выстрелы, наблюдаются перебои с интернетом, на заправках выстраиваются очереди из автомобилей.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ходе беспорядков и действий силовиков в Алма-Ате было убито не менее 13 сотрудников правоохранительных органов. Точное количество убитых протестующих по-прежнему не называется, однако ранее полиция сообщала о «десятках погибших».

После начала так называемой антитеррористической операции в стране все еще нет интернета, работают только государственные каналы. Прекращена работа всех банков. Закрыты аэропорты в трех городах. Казахстан прекратил въезд иностранных граждан в страну. Это связано с введенным в стране режимом чрезвычайного положения.