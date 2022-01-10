Путин испугался Майдана в Казахстане. Фото: УП

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Ситуацию в Казахстане прокомментировал президент России Владимир Путин. Он назвал отправку российских военных и техники в Казахстан «своевременной и легитимной миссией».

По его словам, армия РФ будет находиться в стране ограниченный период. Об этом Путин заявил, выступая на внеочередном саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будут выведен с территории Казахстана, — добавил президент страны-агрессора.

Путин также заявил, что «угроза Казахстану была вызвана не стихийными акциями протеста, а внешними и внутренними деструктивными силами». По его словам, Казахстан столкнулся с международным терроризмом.

Откуда взялись эти банды вооруженных людей, прошедшие подготовку в зарубежных центрах и явно имеющие опыт боевых действий в горячих точках планеты? В Казахстане применялись известные по «майдану» технологии силовой информационной поддержки беспорядков, — сказал президент РФ.

Также президент Казахстана на саммите назвал протесты «попыткой государственного переворота» и заявил об участии в нем «зарубежных боевиков».

По словам Токаева, подготовка к протесту длилась долгое время, «год, два, три покажет — следствие», а действия координировались из одного центра.

По его мнению, «террористы» рассчитывали оттянуть на себя правоохранителей, чтобы затем нанести удар по столице Казахстана.

Мы видели скопление боевиков вокруг резиденции президента. По сути, это была настоящая террористическая война, развязанная против нашего государства разными методами. Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало нам возможность отправить дополнительные силы в Алматы и отбить город от террористов, — заявил Токаев.

Напомним, что ситуация в Казахстане на фоне протестов и жестких действий силовиков остается напряженной. Президент страны Касим-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

8 января Токаев инициировал проведение саммита лидеров стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности. Путин поддержал эту идею.