Самолет с украинцами летит из Казахстана

https://racurs.ua/n165460-samolet-s-ukraincami-letit-iz-kazahstana.html

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Рейсовый самолет со столицы Казахстана Нур-Султана летит в Киев. На борту самолета 33 украинца, которые возвращаются на родину.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

Рейсовый самолет из Нор-Султана с 33 украинцами вскоре сядет в Киеве. Следующие рейсы из этого города запланированы на 13 и 16 января, — рассказал он.



Глава Министерства иностранных дел добавил, что ведомство работает над организацией возвращения остальных украинцев, которые обратились за помощью, особенно в Алматы. Вместе с тем, согласно расписанию на сайте аэропорта «Борисполь», рейс МАУ из Нор-Султана PS 9113 должен прибыть в Киев в 21.00.

Напомним, ранее мы сообщали, что ситуация в Казахстане на фоне протестов и жестких действий силовиков остается напряженной. Президент страны Касим-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. 8 января Токаев инициировал проведение саммита лидеров стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).