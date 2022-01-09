Літак з українцями летить із Казахстану

літак. Фото:

https://racurs.ua/ua/n165460-litak-z-ukrayincyamy-letyt-iz-kazahstanu.html

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Рейсовий літак зі столиці Казахстану Нур-Султана летить до Києва. На борту літака 33 українці, які повертаються на батьківщину.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму Twitter.

Рейсовий літак із Нур-Султана із 33-ма українцями невдовзі сяде у Києві. Наступні рейси з цього міста заплановані на 13 і 16 січня, — розповів він.



Голова Міністерства закордонних справ додав, що відомство працює над організацією повернення решти українців, які звернулися по допомогу, особливо в Алмати. Разом з тим, згідно з розкладом на сайті аеропорту «Бориспіль», рейс МАУ із Нур-Султана PS 9113 має прибути до Києва о 21.00.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ситуація в Казахстані на тлі протестів та жорстких дій силовиків залишається напруженою. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. 8 січня Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).