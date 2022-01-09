Кіт. Фото:

https://racurs.ua/ua/n165459-kota-u-dnipri-vypadkovo-vypraly-u-mashynci-video.html

Ракурс

Кота у Дніпрі випрали з речами у машинці — домашній улюбленець на прізвисько Броша провів в барабані півгодини.

Тварина дивом вижила. Про цю історію розповіли у місцевій ветклініці.

За словами ветеринарів, кіт полюбляє спати у барабані пральної машини, а на Новий рік господиня кинула у прання собачу лежанку сірого кольору та не побачила котика, який сховався за нею. Після того, як вона запустила прання, кіт пробув у пральній машині близько 30 хвилин, перш ніж власники почули його крики.

Медики розповіли, що після відкриття машинки кіт вискочив і намагався втекти. Його зловили, висушили та одразу привезли до ветеринара. Під час огляду у тварини виявили низьку температуру та хрипи у легенях. Очі в нього не розплющувалися через порошок, а з рота пахло пральним засобом. Броші провели необхідну терапію, його аналізи в нормі та невдовзі він повернеться додому.

Зараз він почувається добре — активно бігає і стрибає, із задоволенням їсть. З таким випадком ми стикаємося не вперше, але Броші дуже пощастило. Не дарма у котів дев’ять життів, — додали у ветклініці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що кіт з Філадельфії, США, навчився грати на піаніно, щоб повідомити своїм господарям, коли голодний або потребує заміни лотка для туалету.