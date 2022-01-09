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Ракурс

Кота в Днепре постирали с вещами в машинке — домашний любимец по прозвищу Броша провел в барабане полчаса.

Животное чудом выжило. Об этой истории рассказали в местной ветклинике.

По словам ветеринаров, кот любит спать в барабане стиральной машины, а на Новый год хозяйка бросила в стирку собачью лежанку серого цвета и не увидела скрывшегося за ней котика. После того как она запустила стирку, кот пробыл в стиральной машине около 30 минут, прежде чем владельцы услышали его крики.

Медики рассказали, что после открытия машинки кот выскочил и пытался скрыться. Его поймали, высушили и сразу привезли к ветеринару. Во время осмотра у животного была низкая температура и хрипы в легких. Глаза у него не открывались из-за порошка, а изо рта пахло стиральным средством. Броше провели необходимую терапию, его анализы в норме и вскоре он вернется домой.

Сейчас он чувствует себя хорошо — активно бегает и прыгает, с удовольствием ест. С таким случаем мы сталкиваемся не впервые, но Броши очень повезло. Недаром у котов девять жизней, — добавили в ветклинике.

Напомним, ранее мы сообщали, что кот из Филадельфии, США, научился играть на пианино, чтобы сообщить своим хозяевам, когда голоден или нуждается в замене лотка для туалета.