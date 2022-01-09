Продлевающий жизнь напиток назвали в Китае. Фото: istock

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Зеленый чай положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Китайские ученые провели исследование и доказали необычный эффект напитка.

В исследовании приняли участие более 100 тыс. человек. Об этом сообщает Mirror.

Сообщается, что одна из контрольных групп пила зеленый чай как минимум трижды в день, а вторая не употребляла напиток совсем. Эксперимент продолжался семь лет, в течение которых испытуемых постоянно проверяли врачи.

Результаты от регулярного употребления зеленого чая оказались заметными — риск смерти у членов группы, которая пила чай, снизился на 15%, причем риск получить инфаркт или инсульт снизился еще сильнее. Уменьшение риска смерти связали с продлением срока развития заболеваний сердечно-сосудистой системы из-за действия компонентов зеленого чая.

Эти выводы не работают, если употреблять черный чай, поскольку он не сохраняет антиоксидантные свойства. Для достижения наибольшего кардиозащитного эффекта зеленый чай необходимо пить регулярно.

Напомним, ранее мы сообщали, что с коронавирусом SARS-nCOV-2, который приводит к развитию коронавирусной болезни COVID-19, может бороться одно из соединений, имеющихся в зеленом чае.

Источник: Mirror