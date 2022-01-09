Кейт Миддлтон. Фото: Кенсингтонский дворец

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Ракурс

Кейт Миддлтон стала героиней серии портеров ко своему 40-летию. Кенсингтонский дворец выпустил три официальных портрета герцогини, которая продемонстрировала образы в винтажном стиле.

На фото она отдала дань уважения матери своего супруга принцессе Диане и его бабушке, королеве Великобритании Елизавете II. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба дворца.

Для одного из снимков фотографа Паоло Роверси она надела атласное платье красного цвета и бриллиантовые серьги из коллекции украшений 95-летней Елизаветы.

На другом, черно-белом фото, ее можно увидеть в традиционной портретной позе, позволяющей хорошо разглядеть принадлежавшие принцессе Диане обручальное кольцо с сапфиром и серьги с бриллиантом и жемчугом.

Что касается празднования 40-летия Кейт, то большого торжества в честь этого события не предвидится. Из-за новой волны коронавируса герцогиня будет отмечать день рождения скромно, в узком кругу родных и близких.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон установила рекорд среди королевских особ в Instagram. Видео, где она играет на фортепиано, собрало более 11 млн просмотров — таких показателей не достигал ни один из постов на всех королевских страницах.