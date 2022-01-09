Кейт Міддлтон. Фото: Кенсингтонський палац

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Кейт Міддлтон стала героїнею серії портерів до свого 40-річчя. Кенсингтонський палац випустив три офіційні портрети герцогині, яка продемонструвала образи у вінтажному стилі.

На фото вона віддала шану матері свого чоловіка принцесі Діані та його бабусі, королеві Великої Британії Єлизаветі II. Відповідні знімки опублікувала прес-служба палацу.

Для одного зі знімків фотографа Паоло Роверсі вона одягла атласну сукню червоного кольору та діамантові сережки з колекції прикрас 95-річної Єлизавети.

На іншому, чорно-білому фото, її можна побачити в традиційній портретній позі, що дозволяє добре розглянути обручку з сапфіром і сережки з діамантом і перлами принцеси Діани.

Що стосується святкування 40-річчя Кейт, то великої урочистості на честь цієї події не планують. Через нову хвилю коронавірусу герцогиня відзначатиме день народження скромно, у вузькому колі рідних та близьких.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон встановила рекорд серед королівських осіб в Instagram. Відео, де вона грає на фортепіано, зібрало понад 11 млн переглядів — таких показників не досягав жодного з постів на всіх королівських сторінках.