Економна Кейт Міддлтон шокувала вартістю свого гардеробу

Кейт. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n165199-ekonomna-keyt-middlton-shokuvala-vartistu-svogo-garderobu.html

Ракурс

Кейт Міддлтон, герцогиня Кембриджська і дружина принца Вільяма, удвічі скоротила витрати на свій гардероб.

Монарша особа славиться своєю любов’ю до старих вбрань і часто обирає для виходу сукні, які вже є в гардеробній шафі. Про це повідомляє Daily Mail.

Кейт Міддлтон, яка вже давно вважається сучасною іконою стилю, у 2021 році скоротила витрати на нові вбрання. Членкиня королівської родини вдвічі зменшила вартість свого гардеробу.

У 2021 році вона витратила на вбрання та аксесуари 47, 595 фунтів стерлінгів (64,400 дол.) що наполовину менше, ніж торік — тоді сума становила 94 тис. фунтів. (127 тис. дол.)

Зауважимо, що Кейт Міддлтон тільки в чотирьох випадках вдяглася в цілком нові речі. Найдорожчим образом герцогині у 2021 стала блискуча сукня кейп Jenny Packham з золотистими паєтками, у якій вона відвідала прем'єру 25-го фільму про Джеймса Бонда «Не час помирати». Її вартість — чотири тисячі фунтів стерлінгів.

Як відомо, принц Вільям фінансує гардероб дружини не з грошей платників податків, а зі свого офіційного сімейного бюджету, яке фінансує герцогство Корнуолл. Але незрозуміло, чи завжди герцогиня платить повну ціну за одяг чи отримує знижки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кейт Міддлтон встановила рекорд серед королівських осіб в Instagram. Відео, де вона грає на фортепіано, зібрало понад 11 млн переглядів — таких показників не досягав жоден із дописів на всіх королівських сторінках.

Джерело: Daily mail