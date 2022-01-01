Экономная Кейт Миддлтон шокировала стоимостью своего гардероба

Кейт. Фото: УП

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Ракурс

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская и жена принца Уильяма, вдвое сократила расходы на свой гардероб.

Монаршая особа славится своей любовью к старым нарядам и часто выбирает для выхода платья, которые уже есть в гардеробном шкафу. Об этом сообщает Daily Mail.

Кейт Миддлтон, которая уже давно считается современной иконой стиля, в 2021 году сократила расходы на новые наряды. Член королевской семьи вдвое уменьшила стоимость своего гардероба.

В 2021 году она потратила на наряды и аксессуары 47, 595 фунтов стерлингов (64,400 долл.) что вполовину меньше, чем в прошлом году — тогда сумма составляла 94 тыс. фунтов. (127 тыс. долл.)

Заметим, что Кейт Миддлтон только в четырех случаях оделась в совершенно новые вещи. Самым дорогим образом герцогини в 2021 году стало блестящее платье кейп Jenny Packham с золотистыми пайетками, в котором она посетила премьеру 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Его стоимость — четыре тысячи фунтов стерлингов.

Как известно, принц Уильям финансирует гардероб жены не из денег налогоплательщиков, а из своего официального семейного бюджета, которое финансирует герцогство Корнуолл. Но непонятно, всегда ли герцогиня платит полную цену за одежду или получает скидки.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кейт Миддлтон установила рекорд среди королевских лиц в Instagram. Видео, где она играет на фортепиано, собрало более 11 млн просмотров — таких показателей не достигал ни один из сообщений на всех королевских страницах.

Источник: Daily mail