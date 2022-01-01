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Ракурс

IKEA різко подорожчає по всьому світу — в чому причина

1 січ 2022, 13:21
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IKEA, відома шведська торговельна мережа, яка випускає бюджетні меблі та товари для дому, різко підніме ціни.

Вартість продукції по всьому світу зросте в середньому на 9%. Про це повідомляє Ingka Group.

Підвищення цін викликане зростаючими витратами на транспортування та сировину. Зростання цін також залежатиме від рівня інфляції в кожному конкретному регіоні.

На жаль, зараз, вперше з того часу, як витрати, що збільшуються, почали впливати на світову економіку, ми змушені їх частково перекласти на наших покупців, — заявив менеджер з роздрібних продажів компанії Толга Онджю.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що шведська компанія IKEA, найбільший у світі ритейлер меблів і товарів для дому, відкриє перший магазин міського формату в Україні.

Джерело: Ingka Group

Джерело: Ракурс


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