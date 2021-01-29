IKEA відкриє перший магазин в Україні — назвали датуhttps://racurs.ua/ua/n149678-ikea-vidkryie-pershyy-magazyn-v-ukrayini-nazvaly-datu.htmlРакурс
Шведська компанія IKEA, найбільший у світі ритейлер меблів і товарів для дому, відкриє перший магазин міського формату в Україні.
Відкриття відбудеться 1 лютого, у торгово-розважальному центрі Blockbuster Mall у Києві, розповіли у прес-службі компанії.
Магазин міського формату у Києві стане першим магазином IKEA у міському форматі в регіоні південно-східної Європи (Україна, Румунія, Хорватія, Сербія та Словенія). Такий формат є частиною нової стратегії компанії, мета якої — стати ближче до людей у центрі міст і зробити свої рішення та послуги для будинку ще доступнішими, — зазначили в компанії.
У магазині діятимуть суворі заходи безпеки, включаючи:
- температурний скринінг,
- обов’язкове носіння масок,
- дезінфекцію,
- дотримання соціальної дистанції,
- перебування не більше ніж 500 осіб у приміщенні одночасно.
Нагадаємо, компанія заявляла про плани відкрити перший магазин у міському форматі у ТРЦ Blockbuster Mall до кінця 2020 року, проте у зв’язку з епідемічною ситуацією змінила свої плани.
У травні минулого року компанія запустила в Україні інтернет-магазин.