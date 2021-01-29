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IKEA відкриє перший магазин в Україні. Фото: mind.ua

IKEA відкриє перший магазин в Україні — назвали дату

29 січ 2021, 12:21
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Шведська компанія IKEA, найбільший у світі ритейлер меблів і товарів для дому, відкриє перший магазин міського формату в Україні.

Відкриття відбудеться 1 лютого, у торгово-розважальному центрі Blockbuster Mall у Києві, розповіли у прес-службі компанії.

Магазин міського формату у Києві стане першим магазином IKEA у міському форматі в регіоні південно-східної Європи (Україна, Румунія, Хорватія, Сербія та Словенія). Такий формат є частиною нової стратегії компанії, мета якої — стати ближче до людей у центрі міст і зробити свої рішення та послуги для будинку ще доступнішими, — зазначили в компанії.

У магазині діятимуть суворі заходи безпеки, включаючи:


  • температурний скринінг,
  • обов’язкове носіння масок,
  • дезінфекцію,
  • дотримання соціальної дистанції,
  • перебування не більше ніж 500 осіб у приміщенні одночасно.

Нагадаємо, компанія заявляла про плани відкрити перший магазин у міському форматі у ТРЦ Blockbuster Mall до кінця 2020 року, проте у зв’язку з епідемічною ситуацією змінила свої плани.

У травні минулого року компанія запустила в Україні інтернет-магазин.

Джерело: Ракурс


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