IKEA откроет первый магазин в Украине. Фото: mind.ua

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Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, откроет первый магазин городского формата в Украине.

Открытие состоится 1 февраля, в торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall в Киеве, рассказали в пресс-службе компании.

Магазин городского формата в Киеве станет первым магазином IKEA в городском формате в регионе юго-восточной Европы (Украины, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения). Такой формат является частью новой стратегии компании, цель которой — стать ближе к людям в центре городов и сделать свои решения и услуги для дома еще доступнее, — сообщили в компании.

В магазине будут действовать меры безопасности, включая:

температурный скрининг,

обязательное ношение масок,

дезинфекцию,

соблюдение социальной дистанции,

пребывание не больше 500 человек в помещении одновременно.

Напомним, компания заявляла о планах открыть первый магазин в городском формате в ТРЦ Blockbuster Mall до конца 2020 года, однако в связи с эпидемической ситуацией скорректировала свои планы.

В мае прошлого года компания запустила в Украине интернет-магазин.