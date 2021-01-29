IKEA откроет первый магазин в Украине — названа датаhttps://racurs.ua/n149678-ikea-otkroet-pervyy-magazin-v-ukraine-nazvana-data.htmlРакурс
Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, откроет первый магазин городского формата в Украине.
Открытие состоится 1 февраля, в торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall в Киеве, рассказали в пресс-службе компании.
Магазин городского формата в Киеве станет первым магазином IKEA в городском формате в регионе юго-восточной Европы (Украины, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения). Такой формат является частью новой стратегии компании, цель которой — стать ближе к людям в центре городов и сделать свои решения и услуги для дома еще доступнее, — сообщили в компании.
В магазине будут действовать меры безопасности, включая:
- температурный скрининг,
- обязательное ношение масок,
- дезинфекцию,
- соблюдение социальной дистанции,
- пребывание не больше 500 человек в помещении одновременно.
Напомним, компания заявляла о планах открыть первый магазин в городском формате в ТРЦ Blockbuster Mall до конца 2020 года, однако в связи с эпидемической ситуацией скорректировала свои планы.
В мае прошлого года компания запустила в Украине интернет-магазин.