Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, фото: Greek Orthodox Archdiocese of Australia News

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Джо Байден, новый президент США, недавно провел свой первый телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден во время этого разговора «не скрывал беспокойства» по поводу ряда вопросов, в частности, ситуации с задержанием российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает издание «Голос Америки».

По словам Псаки, Байден «никогда не сдерживал эмоции в вопросах, касающихся президента Путина, и не скрывал своей обеспокоенности из-за действий российского правительства, и он ясно и однозначно сказал об этом во время разговора».

Напомним, телефонный разговор Байдена с Путиным состоялся 26 января. Во время него Байден, в частности, подтвердил твердую поддержку суверенитета Украины со стороны США, а также затронул вопросы российских хакерских атак и вмешательства в недавние американские выборы.