Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Путіним, фото: Greek Orthodox Archdiocese of Australia News

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Джо Байден, новий президент США, нещодавно провів свою першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Байден під час цієї розмови «не приховував занепокоєння» з приводу низки питань, зокрема, ситуації із затриманням російського опозиціонера Олексія Навального, повідомляє видання «Голос Америки».

За словами Псакі, Байден «ніколи не стримував емоції у питаннях, які стосуються президента Путіна, та не приховував своєї стурбованості через дії російського уряду, і він ясно та однозначно сказав про це під час розмови».

Нагадаємо, телефонна розмова Байдена з Путіним відбулася 26 січня. Під час неї Байден, зокрема, підтвердив тверду підтримку суверенітету України з боку США, а також торкнувся питань російських хакерських атак і втручання в нещодавні американські вибори.