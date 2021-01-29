Чому Київ гальмує призначення керівника місії при НАТО, розповіли в уряді

https://racurs.ua/ua/n149676-chomu-kyyiv-galmuie-pryznachennya-kerivnyka-misiyi-pry-nato-rozpovily-v-uryadi.html

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Чому Київ гальмує призначення керівника місії України при НАТО, розповіли представники Кабінету міністрів під час години запитань до уряду у Верховній Раді 29 січня.

З 2019 року у нас фактично утворився вакуум в представництві України в місії при НАТО. Коли МЗС нарешті планує зробити подання на керівника місії при НАТО. І чому цей трек загубився в принципі і ми не можемо повноцінно працювати, зважаючи на ситуацію в інших міжнародних майданчиках?, — запитала у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля нардеп від «Голосу» Соломія Бобровська.

Водночас Шмигаль переадресував це запитання на віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину.

Рішення щодо призначення керівника місії України при НАТО ухвалює президент, оскільки це дипломатична посада. Ми сформували низку пропозицій щодо визначення кандидатури… Сподіваємося, що найближчим часом його буде призначено, — заявила Стефанішина.

Чиновниця уточнила, що призначення очільника місії відбудеться після «комунікацій прем'єр-міністра і президента з генеральним секретарем (НАТО — ред.) та обговорення, зокрема, і цього питання».