Почему Киев тормозит назначение главы миссии при НАТО, рассказали в Кабмине

https://racurs.ua/n149676-pochemu-kiev-tormozit-naznachenie-glavy-missii-pri-nato-rasskazali-v-kabmine.html

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Почему Киев тормозит назначение главы миссии Украины при НАТО, рассказали представители Кабинета министров во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 29 января.

С 2019 года у нас фактически образовался вакуум в представительстве Украины в миссии при НАТО. Когда МИД наконец-то планирует направить представление на руководителя миссии при НАТО. И почему этот трек потерялся в принципе и мы не можем полноценно работать, учитывая ситуацию на других международных площадках?, — спросила у премьер-министра Дениса Шмыгаля нардеп от «Голоса» Соломия Бобровская.

В то же время Шмыгаль переадресовал этот вопрос вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной.

Решение о назначении главы миссии Украины при НАТО принимает президент, поскольку это дипломатическая должность. Мы сформировали ряд предложений для определения кандидатуры… Надеемся, что в ближайшее время он будет назначен, — заявила Стефанишина.

Чиновница уточнила, что назначение главы миссии состоится после «коммуникаций премьер-министра и президента с генеральным секретарем (НАТО — ред.) и обсуждения, в частности, и этого вопроса».

Этот вопрос уже фактически решен, — резюмировала вице-премьер.