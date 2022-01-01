IKEA. Фото: istock

https://racurs.ua/n165198-ikea-rezko-podorojaet-po-vsemu-miru-v-chem-prichina.html

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IKEA, известная шведская торговая сеть, которая выпускает бюджетную мебель и товары для дома, резко поднимет цены.

Стоимость продукции по всему миру вырастет в среднем на 9%. Об этом сообщает Ingka Group.

Повышение цен вызвано растущими затратами на транспортировку и сырье. Рост цен также будет зависеть от уровня инфляции в каждом конкретном регионе.

К сожалению, сейчас, впервые с тех пор, как увеличивающиеся затраты начали влиять на мировую экономику, мы вынуждены их частично переложить на наших покупателей, — заявил менеджер по розничным продажам компании Толга Онджю.



Напомним, ранее мы сообщали, что шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, откроет первый магазин городского формата в Украине.

Источник: Ingka Group