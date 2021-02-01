Первый магазин IKEA заработал в Киеве с ограничениями. Фото: Рубрика

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Первый магазин одной из крупнейших мебельных сетей в мире IKEA начал работу в Киеве 1 февраля.

Магазин расположен в торгово-развлекательном центре Blockbuster Mall на проспекте Степана Бандеры, 36. Чтобы попасть внутрь, посетителям необходимо зарегистрироваться в электронной очереди. Желающих зарегистрироваться уже собралось более двух сотен людей. А внутри магазина уже находятся около 500 потенциальных покупателей. Об этом сообщает «Общественное».

Отмечается, что представители магазина предлагают всем желающим помощь, чтобы зарегистрироваться в очереди. Когда покупатель покидает магазин, очередь сдвигается на одного человека вперед, а первый человек в ней получает СМС-сообщение. После этого в течение 15 мин. он должен успеть зайти внутрь магазина.

Администрация магазина отметила, что магазин будет работать в таком режиме как минимум в течение нескольких первых дней после открытия. Такие ограничения ввели из-за большого количества посетителей. В компании предполагают, что такой режим работы будет действовать не слишком долго.

Между тем издание «Бабель» со ссылкой на девелопера Вагифа Алиева сообщило, что осенью 2021 года в Киеве откроют второй офлайн-магазин IKEA. Он появится в торгово-развлекательном центре Ocean Mall возле ТРЦ Ocean Plaza и будет иметь площадь 40 тысяч кв. м. Открытие магазина запланировано на сентябрь.

А мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сейчас продолжаются переговоры о запуске компанией производства мебели в Украине.

Ранее сообщалось, что магазин IKEA городского формата в Киеве станет первым магазином компании в городском формате в регионе юго-восточной Европы — Украина, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения. В мае 2020 года компания запустила в Украине интернет-магазин.