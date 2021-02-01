Перший магазин IKEA запрацював у Києві з обмеженнями. Фото: Рубрика

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Перший магазин однієї з найбільших меблевих мереж у світі IKEA розпочав роботу в Києві 1 лютого.

Магазину розташований у торговельно-розважальному центрі Blockbuster Mall на проспекті Степана Бандери, 36. Щоб потрапити всередину, відвідувачам необхідно зареєструватись в електронній черзі. Охочих зареєструватись вже зібралися понад дві сотні людей. А всередині магазину вже перебувають близько 500 потенційних покупців. Про це повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що представники магазину пропонують усім охочим допомогу, щоб зареєструватись у черзі. Коли покупець залишає магазин, черга зсувається на одну людину вперед, а перша людина в ній отримує СМС-повідомлення. Після цього протягом 15 хв. вона має встигнути зайти всередину магазину.

Адміністрація магазину зазначила, що магазин працюватиме у такому режимі щонайменше протягом кількох перших днів після відкриття. Такі обмеження ввели через велику кількість відвідувачів. У компанії гадають, що такий режим роботи діятиме не надто довго.

Тим часом видання «Бабель» із посиланням на девелопера Вагіфа Алієва повідомило, що восени 2021 року в Києві відкриють другий офлайн-магазин IKEA. Він з’явиться в торговельно-розважальному центрі Ocean Mall біля ТРЦ Ocean Plaza й матиме площу 40 тисяч кв. м. Відкриття магазину заплановане на вересень.

А міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що зараз тривають переговори про запуск компанією виробництва меблів в Україні.

Раніше повідомлялося, що магазин IKEA міського формату у Києві стане першим магазином компанії в міському форматі в регіоні південно-східної Європи — Україна, Румунія, Хорватія, Сербія та Словенія. У травні 2020 року компанія запустила в Україні інтернет-магазин.