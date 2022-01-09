Напій, що продовжує життя, назвали в Китаї

Чай. Фото: istock

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Ракурс

Зелений чай позитивно впливає на серцево-судинну систему. Китайські вчені провели дослідження і довели незвичайний ефект напою.

У дослідженні взяли участь понад 100 тис. осіб. Про це повідомляє Mirror.

Повідомляється, що одна з контрольних груп пила зелений чай як мінімум тричі на день, а друга не вживала напій зовсім. Експеримент тривав сім років, протягом яких випробуваних постійно перевіряли лікарі.

Результати від регулярного вживання зеленого чаю виявились помітними — ризик смерті у членів групи, яка пила чай, знизився на 15%, причому ризик отримати інфаркт або інсульт знизився ще сильніше. Зменшення ризику смерті пов’язали з продовженням терміну розвитку захворювань серцево-судинної системи через дію компонентів зеленого чаю.

Ці висновки не дійсні, якщо вживати чорний чай, оскільки він не зберігає антиоксидантні властивості. Для досягнення найбільшого кардіозахисного ефекту зелений чай необхідно пити регулярно.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з коронавірусом SARS-nCOV-2, який призводить до розвитку коронавірусної хвороби COVID-19, може боротися одна зі сполук, що є в зеленому чаї.

Джерело: Mirror