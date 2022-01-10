Путін злякався Майдану в Казахстані. Фото: УП

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Ситуацію в Казахстані прокоментував президент Росії Володимир Путін. Він назвав відправку російських військових та техніки до Казахстану «своєчасною та легітимною місією».

За його словами, армія РФ перебуватиме в країні обмежений період. Про це Путін заявив, виступаючи на позачерговому саміті Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Після виконання своїх функцій, безперечно, весь контингент буде виведено з території Казахстану, — додав президент країни-агресора.

Путін також заявив, що «загроза Казахстану була спричинена не стихійними акціями протесту, а зовнішніми та внутрішніми деструктивними силами». За його словами, Казахстан зіштовхнувся з міжнародним тероризмом.

Звідки взялися ці банди озброєних людей, які пройшли підготовку в закордонних центрах і мають досвід бойових дій у гарячих точках планети? У Казахстані застосовувалися відомі за «майданом» технології силової інформаційної підтримки заворушень, — сказав президент РФ.

Також президент Казахстану на саміті назвав протести «спробою державного перевороту» і заявив про участь у ній «закордонних бойовиків».

За словами Токаєва, підготовка до протесту тривала довгий час, «рік, два, три — покаже слідство», а дії координувалися з одного центру.

На його думку, «терористи» розраховували відтягнути на себе правоохоронців, щоб потім завдати удару по столиці Казахстану.

Ми бачили скупчення бойовиків навколо резиденції президента. По суті, це була справжня терористична війна, розвʼязана проти нашої держави різними методами. Дізнавшись про прибуття трьох військово-транспортних літаків до столиці, бойовики відмовилися від планів захоплення президентської резиденції. Це дало нам можливість відправити додаткові сили в Алмати та відбити місто від терористів, — заявив Токаєв.

Нагадаємо, що ситуація в Казахстані на тлі протестів та жорстких дій силовиків залишається напруженою. Президент країни Касим-Жомарт Токаєв провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

8 січня Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації договору про колективну безпеку. Путін підтримав цю ідею.