Forbes порахував втрати мільярдерів через протести в Казахстані. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n165475-forbes-porahuvav-vtraty-milyarderiv-cherez-protesty-v-kazahstani.html

Ракурс

Масові протести в Казахстані призвели до того, що місцеві мільярдери стали біднішими.

Чотири казахстанських мільярдери, включно з дочкою та зятем колишнього президента Нурсултана Назарбаєва, втратили 3 млрд дол. Найбільші збитки були завдані казахстанській платіжній та фінтех-компанії Kaspi Bank. За два дні акції цієї компанії впали на 30%. Це призвело до того, що статки найбільшого акціонера компанії мільярдера В’ячеслава Кіма скоротилися з 5,7 млрд дол. до 4,2 млрд дол. Про це повідомляє американський журнал Forbes.

Також став біднішим уродженець Грузії та генеральний директор Kaspi Михайло Ломтадзе. Мільярдер втратив 1,4 млрд дол. — з 4 січня його капітал впав з 5,2 млрд дол. до 3,8 млрд 6 січня.

Дочка Назарбаєва Дінара Кулібаєва та її чоловік Тимур Кулібаєв втратили загалом 200 млн дол., тому що вартість їхньої частки у зареєстрованому в Лондоні АТ «Народний банк Казахстану» впала на 16%. За інформацією ЗМІ, статки кожного з родичів колишнього президента становлять 3,1 млрд дол.

Як відомо, Kaspi. kz — найбільший платіжний, торговий майданчик та екосистема фінансових технологій у Казахстані. Застосунком користується 8,5 млн громадян. З 2020 року Kaspi. kz котирується на Лондонській фондовій біржі.

Тим часом видання The Sunday Telegraph пише, що дочка Назарбаєва вивела з Казахстану 300 млн дол. і купила кілька будинків та літак. Зазначається, що у 2006 році Алія Назарбаєва нібито придбала особняк в Лондоні, маючи намір отримати британське громадянство. Також вона купила нерухомість в Дубаї і літак підвищеної комфортності Bombardier Challenger.

Нагадаємо, що з 2 січня в Казахстані відбуваються масові протести, які спалахнули у зв’язку з дворазовим підвищенням цін на скраплений газ. До 6 січня протестні настрої охопили майже всю країну. Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що наказав правоохоронним органам та армії відкривати вогонь на ураження без попередження.

Джерела: Forbes, The Sunday Telegraph