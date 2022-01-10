Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Притула. Фото: Istock

Притула йде на вибори — яку назву оберуть для партії

10 січ 2022, 10:51
999

Сергій Притула, колишній кандидат у мери Києва від партії «Голос» і телеведучий, планує створити свою партію вже у 2022 році.

Він стане її очільником. Про це він розповів в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

За його словами, наразі сама партія перебуває у «дещо віртуальному стані», і вже у 2022 році політсила буде входити в режим суб'єктності та реєстрації. Водночас назва цієї політсили не буде іменною, на кшталт «Розумна політика» або, наприклад, «При Притулі»

Я є великим противником поєднання свого прізвища з назвою партії. І мені ніколи не подобалися іменні блоки. Виключно з огляду на можливість якихось маніпуляцій потім на виборах у бюлетенях і так далі, можливо, прізвище десь збоку стоятиме, щоб краще ідентифікувати партію. Але в самій назві ні слова «Притула», ні «біля Притули» там не буде, — пообіцяв він.

Притула також розповів, що наразі відбувається розбудова його партійної структури.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сергій Притула, який у 2020 році балотувався в мери Києва від партії «Голос», оголосив про створення власної політичної партії.

Джерело: Радіо Свобода

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів