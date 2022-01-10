Притула. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n165474-prytula-yde-na-vybory-yaku-nazvu-oberut-dlya-partiyi.html

Ракурс

Сергій Притула, колишній кандидат у мери Києва від партії «Голос» і телеведучий, планує створити свою партію вже у 2022 році.

Він стане її очільником. Про це він розповів в інтерв’ю для «Радіо Свобода».

За його словами, наразі сама партія перебуває у «дещо віртуальному стані», і вже у 2022 році політсила буде входити в режим суб'єктності та реєстрації. Водночас назва цієї політсили не буде іменною, на кшталт «Розумна політика» або, наприклад, «При Притулі»

Я є великим противником поєднання свого прізвища з назвою партії. І мені ніколи не подобалися іменні блоки. Виключно з огляду на можливість якихось маніпуляцій потім на виборах у бюлетенях і так далі, можливо, прізвище десь збоку стоятиме, щоб краще ідентифікувати партію. Але в самій назві ні слова «Притула», ні «біля Притули» там не буде, — пообіцяв він.

Притула також розповів, що наразі відбувається розбудова його партійної структури.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сергій Притула, який у 2020 році балотувався в мери Києва від партії «Голос», оголосив про створення власної політичної партії.

Джерело: Радіо Свобода