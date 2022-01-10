Глава МЗС ФРН назвала причину призупинення сертифікації «Північного потоку – 2»

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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що будівництво газогону «Північний потік-2» поки не відповідає вимогам ЄС, тому процес його оформлення зупинили.

Бербок зазначила, що уряд Німеччини чітко вказав у угоді про коаліцію, що енергетичні проекти в країні мають відповідати європейським вимогам, що стосується і «Північного потоку-2».

Але зараз цього немає, тому процес сертифікації припинено, — розповіла глава МЗС ФРН італійському виданню La Stampa.

На думку Бербок, питання про запуск «Північного потоку — 2» має геополітичний характер. Міністр підтвердила, що нинішній уряд Німеччини поділяє підхід, закріплений у спільній декларації зі США.

Відповідно до нього, «щодо Росії будуть вжиті ефективні жорсткі заходи разом із європейськими партнерами у разі використання Москвою енергетики як зброї або будь-яких агресивних дій в Україні».

За її словами, «якщо Путін використовуватиме енергію як зброю, то Берлін готовий заблокувати Nord Stream2».

Питання «Північного потоку-2» не треба змішувати з політичними суперечками та спорами навколо прав людини з Москвою. Про це агентству Рейтер заявив генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини, яка очолює коаліційний уряд країни.

Проект «Північний потік-2» вже майже запущений. Лише відсутність певних юридичних ліцензій стоїть на заваді початку роботи. В якійсь момент повинен настати політичний та юридичний мир у цій дискусії, — сказав Кевін Кюнерт.

Генсек СДПН заявив, що проект, який очолює «Газпром», не треба змішувати з відповідями на російськи територіальні суперечки з Україною та питаннями прав людини, по яких Берлін має чіткі позиції та дипломатичні стратегії.

Нагадаємо, що підтримка СДПН «Північного потоку-2» є протилежною від партнера партії по коаліції Партії зелених, яка гостро критикує проект. Лідер СДПН, канцлер Німеччини Олаф Шольц, як і його попередниця Ангела Меркель, називає «Північний потік-2» виключно комерційним проектом.

Будівництво газогону було закінчено у вересні. Наразі він очікує схвалення регулючих органів Німеччини та ЄС.

У наступні 10 днів у Сенаті може відбутися голосування щодо законопроекту сенатора-республіканця Теда Круза, який передбачає запровадження санкцій проти «Північного потоку-2» вже протягом 15 днів після його прийняття. Про це повідомляє видання Politico. Утім, в Сенаті наразі вже немає голосів за таке рішення.