Глава МИД ФРГ назвала причину приостановки сертификации «Северного потока-2»

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что строительство газопровода «Северный поток-2» пока не отвечает требованиям ЕС, поэтому процесс его оформления был остановлен.

Бербок отметила, что правительство Германии четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в стране должны отвечать европейским требованиям, что касается и «Северного потока-2».

Но сейчас этого нет, поэтому процесс сертификации прекращен, — рассказала глава МИД ФРГ итальянскому изданию La Stampa.

По мнению Бербок, вопрос о запуске «Северного потока — 2» носит геополитический характер. Министр подтвердила, что нынешнее правительство Германии разделяет подход, закрепленный в совместной декларации с Вашингтоном.

Согласно ему, «по России будут приняты эффективные жесткие меры вместе с европейскими партнерами в случае использования Москвой энергетики как оружия или любых агрессивных действий в Украине».

По ее словам, «если Путин будет использовать энергию как оружие, Берлин готов заблокировать Nord Stream2».

Вопрос «Северного потока-2» не следует смешивать с политическими спорами и спорами вокруг прав человека с Москвой. Об этом агентству «Рейтер» заявил генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии, возглавляющей коалиционное правительство страны.

Проект «Северный поток-2» уже почти запущен. Только отсутствие определенных юридических лицензий препятствует началу работы. В какой-то момент должен наступить политический и юридический мир в этой дискуссии, — сказал Кевин Кюнерт.

Генсек СДПГ заявил, что проект «Газпрома» не нужно смешивать с ответами на российские территориальные споры с Украиной и вопросами прав человека, по которым Берлин имеет четкие позиции и дипломатические стратегии.

Напомним, что поддержка СДПГ «Северного потока-2» противоположна позиции партнера партии по коалиции — Партии зеленых. Она остро критикует проект. Лидер СДПГ, канцлер Германии Олаф Шольц, как и его предшественница Ангела Меркель, называет «Северный поток-2» исключительно коммерческим проектом.

Строительство газопровода было закончено в сентябре. В настоящее время он ожидает одобрения регулирующих органов Германии и ЕС.

В последующие 10 дней в Сенате может состояться голосование по законопроекту сенатора-республиканца Теда Круза, предусматривающему введение санкций против «Северного потока-2» уже в течение 15 дней после его принятия. Об этом сообщает издание Politico. Впрочем, в Сенате уже нет голосов за такое решение.