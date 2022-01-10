Окаменевшие останки гигантского динозавра изумили ученых. Фото: BBC

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Ракурс

Окаменевшие останки гигантского ихтиозавра — доисторического морского ящера, жившего примерно между 90 и 250 млн лет назад, обнаружили палеонтологи в Великобритании.

Размер скелета ихтиозавра — около 10 метров, а череп огромного животного весит около тонны. Эту находку уже назвали одним из самых важных событий в истории британской палеонтологии. Об этом пишет ВВС.

Окаменелость является самыми большими и лучше всего сохранившимися останками ихтиозавра, которые когда-либо находили на территории страны.

Останки доисторического животного были найдены в природном заповеднике Ратленд-Уотер недалеко от Лестера. Гигантские морские рептилии, напоминавшие внешне дельфинов, когда-то плавали по морям.

Считается, что это первый представитель своего вида, Temnodontosaurus trigonodon, обнаруженный в Великобритании. Такие окаменелости обычно находят в Северной Америке и Германии.

Напомним, в Польше ученые обнаружили несколько сотен отпечатков лап динозавров и окаменелости того же периода. Исследователи идентифицировали не менее семи различных видов наземных позвоночных.

Источник: ВВС