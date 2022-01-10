Скам'янілі останки гігантського динозавра здивували вчених. Фото: BBC

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Ракурс

Скам’янілі останки гігантського іхтіозавра — доісторичної морської ящірки, яка жила приблизно між 90 і 250 млн років тому, виявили палеонтологи у Великій Британії.

Розмір скелета іхтіозавра — близько 10 метрів, а череп величезної тварини важить близько тонни. Цю знахідку вже назвали однією з найважливіших подій в історії британської палеонтології. Про це пише BBC.

Скам’янілість є найбільшими та найбільш збереженими залишками іхтіозавра, які коли-небудь знаходили на території країни.

Останки доісторичної тварини знайшли в природному заповіднику Ратленд-Вотер неподалік Лестера. Гігантські морські рептилії, що ззовні нагадували дельфінів, колись плавали у морях.

Вважається, що це перший представник свого виду, Temnodontosaurus trigonodon, виявлений у Великій Британії. Такі скам’янілості зазвичай знаходять у Північній Америці та Німеччині.

Нагадаємо, в Польщі вчені виявили декілька сотень відбитків лап динозаврів та скам’янілості того ж періоду. Дослідники ідентифікували щонайменше сім різних видів наземних хребетних.

Джерело: BBC