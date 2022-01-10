Собаки можуть інтуїтивно розуміти закони фізики

Собака. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n165471-sobaky-mojut-intuyityvno-rozumity-zakony-fizyky.html

Ракурс

Собаки виявилися здатними розуміти прості фізичні закономірності на інтуїтивному рівні.

Такого висновку дійшли вчені з Віденського університету, повідомляє Biology Letters.

Вони обрали чотирнадцять псів, яких вчили сидіти в одній позі, поклавши голову на спеціальну подушку. У цій позі дослідникам було зручно стежити за зіницями собак, які свідчили про їхні емоції. Потім перед собаками ставили екран, а на екрані показували відео, на якому дві кульки котилися назустріч один одному. Кульки стикалися, і тоді одна зупинялася, а друга відкочувалася назад.

Після того як собаки надивилися на зіштовхувані кульки, їм показували друге відео, на якому перша кулька зупинялася до того, як зустрічалася з другою, а друга без жодного зіткнення раптом починала котитися назад. Собак це дивувало. Так, вони дивилися на неправильні кульки довше звичайного, а також у них розширювалися зіниці. І довгий погляд, і розширені зіниці вважаються ознаками подиву. Ці ознаки використовують тоді, коли вивчають психологію маленьких дітей або дорослих, коли хочуть дізнатися якісь несвідомі реакції.

Тому автори встановили, що собаки здатні відрізнити правильну фізику від неправильної.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що нове дослідження показало, що собаки здатні відрізняти рідну мову господаря від іноземних мов. Це перше дослідження, що виявило таку здатність у будь-якої тварини, крім людини.

Джерело: Biology Letters