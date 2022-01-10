Новак Джокович виграв суд про анулювання його візи в Австралію. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/ua/n165470-djokovych-vygrav-sud-pro-anuluvannya-yogo-vizy-v-avstraliu.html

Ракурс

Сербський тенісист Новак Джокович виграв апеляцію у справі щодо скасованої візи в Австралію.

Таке рішення ухвалив суддя Ентоні Келлі після розгляду справи, яка тривала понад сім годин. Сам спортсмен не був присутній на розгляді справи, утім за клопотанням судді тенісиста перемістили з «імміграційного ізолятора» в інше місце, аби він міг дистанційно стежити за розвитком подій. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що служитель Феміди визнав необґрунтованим рішення про скасування візи Джоковича. Серба мають випустити з «імміграційного готелю», а усі витрати за скасування візи тенісисту має покрити Австралія.

Також це судове рішення означає, що віза сербського спортсмена залишається чинною. Першій ракетці світу повернуть паспорт та особисті речі. Тепер Джокович має право в’їхати в Австралію і теоретично готуватися до проведення турніру Australian Open-2022.

Однак міністр імміграції Австралії Алекс Гоук може особисто скасувати візу спортсмена. У такому випадку, Джоковичу заборонять в’їзд до країни на три роки.

Нагадаємо, навесні 2021 року всесвітньовідомий тенісист із Сербії Новак Джокович побив рекорд швейцарця Роджера Федерера за кількістю тижнів на першій сходинці рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів.

Джерело: BBC