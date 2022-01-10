Новак Джокович выиграл суд об аннулировании его визы в Австралию. Фото: ria.ru

https://racurs.ua/n165470-djokovich-vyigral-sud-ob-annulirovanii-ego-vizy-v-avstraliu.html

Ракурс

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл апелляцию по делу об отмененной визе в Австралию.

Такое решение принял судья Энтони Келли после рассмотрения дела, которое длилось более семи часов. Сам спортсмен не присутствовал на рассмотрении дела, однако по ходатайству судьи теннисиста переместили из «иммиграционного изолятора» в другое место, чтобы он мог дистанционно следить за развитием событий. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что служитель Фемиды признал необоснованным решение об отмене визы Джоковича. Серба должны выпустить из «иммиграционного отеля», а все расходы за отмену визы теннисисту должна покрыть Австралия.

Также это судебное решение означает, что виза сербского спортсмена остается в силе. Первой ракетке мира вернут паспорт и личные вещи. Теперь Джокович имеет право въехать в Австралию и теоретически готовиться к проведению турнира Australian Open-2022.

Однако министр иммиграции Австралии Алекс Хоук может лично отменить визу спортсмена. В таком случае, Джоковичу запретят въезд в страну на три года.

Напомним, весной 2021 года всемирно известный теннисист из Сербии Новак Джокович побил рекорд швейцарца Роджера Федерера по количеству недель на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Источник: BBC