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Ракурс
Часть Великой Китайской стены обрушилась из-за землетрясения

Часть Великой Китайской стены обрушилась из-за землетрясения

10 янв 2022, 09:46
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Приблизительно два метра Великой Китайской стены обрушились в результате землетрясения в провинции Цинхай.

Газета Global Times сообщила, что землетрясение магнитудой 6,9 в уезде Шаньдань северо-западной провинции Ганьсу произошло еще в субботу, 8 января. Эпицентр стихии был в 110 км от упавшего участка.

После осмотра культурных памятников власти установили на месте разрушения опоры и приступили к ремонтно-восстановительным работам.

Часть Великой Китайской стены обрушилась из-за землетрясения, фото - Global Times

Сообщений о погибших не поступало, однако девять человек получили травмы, из которых восемь уже выписаны из больницы, а один все еще находится под наблюдением врачей.


Обрушившийся участок Великой Китайской стены относится ко времени существования Империи Мин (1368−1644 годов).

Большая китайская стена простирается на тысячи километров от Ляодунского залива Желтого моря до пустыни Гоби. Строить ее начинали еще в ІІІ веке до нашей эры.

Источник: Ракурс


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