Частина Великої Китайської стіни обвалилася через землетруc

https://racurs.ua/ua/n165469-chastyna-velykoyi-kytayskoyi-stiny-obvalylasya-cherez-zemletruc.html

Ракурс

Приблизно два метри Великої Китайської стіни обрушилися внаслідок землетрусу в провінції Цинхай.

Газета Global Times повыдомила, що землетрус магнітудою 6,9 у повіті Шаньдань північно-західної провінції Ганьсу стався ще у суботу, 8 січня. Епіцентр стихії був за 110 км від ділянки, що впала.

Після огляду культурних пам’яток влада встановила на місці руйнування опори та розпочала ремонтно-відновлювальні роботи.

Повідомлень про загиблих не надходило, проте дев’ятеро людей отримали травми, з яких вісім уже виписано з лікарні, а одна все ще перебуває під наглядом лікарів.

Ділянка Великої Китайської стіни, яка обвалилася, відноситься до часу існування Імперії Мін (1368−1644 років).

Велика китайська стіна тягнеться на тисячі кілометрів від Ляодунського затоки Жовтого моря до пустелі Гобі. Будувати її розпочинали ще у ІІІ столітті до нашої ери.