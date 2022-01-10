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Ракурс
«Оранжевая» зона карантина в Украине. Фото: ytimg.com

«Оранжевая» зона карантина в Украине расширилась (ТАБЛИЦА)

10 янв 2022, 09:42
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«Оранжевая» зона карантина в Украине по состоянию на 10 декабря пополнилась еще одним регионом.

К Херсонской области, где превышена динамика уровня госпитализаций, добавилась еще и Сумская область. В этом регионе ухудшился показатель выявления случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Отмечается, что на Сумщине коэффициент выявления уровня заболевания составляет 21,0% при показателе в 20%. В Херсонской области динамика уровня госпитализаций при целевом показателе в 50% составляет 60%.

Все остальные регионы находятся в «желтой» карантинной зоне.


Уже две области в Украине находятся в «оранжевой» зоне карантина. Таблица: Минздрав

Напомним, 9 января в Херсонской области ухудшилась эпидемическая ситуация с коронавирусом, поэтому регион соответствует показателям «оранжевой» зоны. Показатель динамики уровня госпитализаций составляли 78,6% при максимально допустимом значении 50%.

Источник: Ракурс


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