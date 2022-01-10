«Оранжевая» зона карантина в Украине расширилась (ТАБЛИЦА)https://racurs.ua/n165468-oranjevaya-zona-karantina-v-ukraine-rasshirilas-tablica.htmlРакурс
«Оранжевая» зона карантина в Украине по состоянию на 10 декабря пополнилась еще одним регионом.
К Херсонской области, где превышена динамика уровня госпитализаций, добавилась еще и Сумская область. В этом регионе ухудшился показатель выявления случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Отмечается, что на Сумщине коэффициент выявления уровня заболевания составляет 21,0% при показателе в 20%. В Херсонской области динамика уровня госпитализаций при целевом показателе в 50% составляет 60%.
Все остальные регионы находятся в «желтой» карантинной зоне.
Напомним, 9 января в Херсонской области ухудшилась эпидемическая ситуация с коронавирусом, поэтому регион соответствует показателям «оранжевой» зоны. Показатель динамики уровня госпитализаций составляли 78,6% при максимально допустимом значении 50%.