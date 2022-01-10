«Помаранчева» зона карантину в Україні. Фото: ytimg.com

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«Помаранчева» зона карантину в Україні станом на 10 грудня поповнилася ще одним регіоном.

До Херсонської області, де перевищена динаміка рівня госпіталізацій, додалася ще й Сумська область. У цьому регіоні погіршився показник виявлення випадків інфікування коронавірусною хворобою COVID-19. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Зазначається, що на Сумщині коефіцієнт виявлення рівня захворювання становить 21,0% при показнику в 20%. У Херсонській області динаміка рівня госпіталізацій при цільовому показнику в 50% становить 60%.

Всі інші регіони перебувають у «жовтій» карантинній зоні.

Нагадаємо, 9 січня в Херсонській області погіршилася епідемічна ситуація з коронавірусом, тому регіон відповідає показникам «помаранчевої» зони. Показник динаміки рівня госпіталізацій становили 78,6% за максимально допустимого значення 50%.